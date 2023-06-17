الملف الرئاسي بين سكاف والسفير القطري

التقى النائب غسان سكاف السفير القطري ابراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، وكان بحث في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وشؤون لبنانية.



ونوه سكاف بعد اللقاء "بأهمية الدور القطري والحرص الذي تبديه على لبنان لجهة ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بأسرع وقت".

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