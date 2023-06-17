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لبنان

الملف الرئاسي بين سكاف والسفير القطري

Lebanon 24
17-06-2023 | 15:00
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التقى النائب غسان سكاف السفير القطري ابراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، وكان بحث في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وشؤون لبنانية.

ونوه سكاف بعد اللقاء "بأهمية الدور القطري والحرص الذي تبديه على لبنان لجهة ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بأسرع وقت".
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غسان سكاف

السفير القطري

ابراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي

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