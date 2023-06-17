"جلسة انتخاب" بعد ظهور نتائج جولة لودريان

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عشية موعدي انعقاد الجلستين التشريعية والحكومية في الأسبوع المقبل اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكان عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.وفي هذا الاطار أعلن عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون، ان "التيار الوطني الحر" لم يحسم قراره بعد من المشاركة في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل ولكن ثمة أمورا طارئة وإذا كان الحل متعذرا لرواتب القطاع العام فان الحضور ضروري، ولكن بجدول اعمال محصور ببندين وليس فضفاضا . وعلق على اقتراح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب القيام انتخابات نيابية مبكرة كمخرج للاستحقاق الرئاسي، ان "شيئا لن يتغير من خلال هذه الخطوة". وكشف ان نائبا واحدا من تكتل لبنان القوي لم يلتزم بخيار أزعور في الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس، وهو نفسه من سيعلن ذلك لاحقا.وكتبت" الديار": عمليًا، فان تداعيات هذه الجلسة هي زيادة في الشرخ حيث أصبح من شبه المحسوم عدم وصول أي مرشّح من المرشحين الرئيسيين، أي جهاد أزعور وسليمان فرنجية. حتى إن المعلومات تُشير إلى كلام للرئيس برّي عن انتظار تبلور التحرك العربي الدولي وما سينتج منه رئاسياً قبل ان يدعو الى اي جلسة انتخاب، بالاضافة الى ظهور نتائج زيارة الموفد الفرنسي لودريان الى لبنان وما سيحمله معه بداية الأسبوع المقبل.أضافت" الديار": المعلومات تُشير إلى أن الثنائي الشيعي يتهم قوى المعارضة على خلفية التصويت في جلسة الأربعاء، حيث إن قوى المعارضة كانت تنتظر حصول مرشّحها – المرفوض من الثنائي – على 67 صوتًا، وهو ما سيؤدّي إلى افتعال «مشكل» عبر البقاء في قاعة مجلس النواب واعتبار جهاد أزعور رئيسًا بحكم الواقع. وهو ما كان سيؤدّي إلى تداعيات أمنية على الأرض، ومعها تداعيات سياسية من الخارج على الداخل. من هنا أتى تصريح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بأن البلد نجا من أزمة كبرى.