Advertisement

لبنان

قاووق: من يرفض الحوار يعمّق الأزمة

Lebanon 24
18-06-2023 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1078675-638226747371233272.jpeg
Doc-P-1078675-638226747371233272.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "جلسة الأربعاء حملت رسالة واضحة وحاسمة بأن لا خيار إلا بالحوار، ودعمت مسار الحوار بشكل ملموس، وباعدت أولئك الواهمين والحالمين عن شعاراتهم غير الواقعية، وأعادتهم إلى الواقع بأن شعاراتهم أكبر من أحجامهم، وأن البلد لا يحتمل المزيد من المغامرات غير المحسوبة".
Advertisement
 
وخلال احتفال تأبيني في الجنوب، أكد قاووق أن "طبيعة التوازنات النيابية لا تسمح لأحد بفرض مرشحه على الآخر، وهي تقطع الطريق على منطق المواجهة والتحدي".
 
وقال: "إن حزب الله وحركة أمل يجددان الموقف الوطني الداعي إلى حوار غير مشروط على مستوى المرشحين والمشاركين"، لافتا إلى أن "حزب الله وحركة أمل لم يفرضا الشروط على أحد ولم يطالبا بتخلي الآخرين عن مرشحهم من أجل الحوار، وإنما جماعة التحدي والمواجهة هم من يضعون شرطا مسبقا للحوار بأن يتخلى حزب الله وحركة أمل عن مرشحهم، وهذا هو الفرض بحد ذاته".
 
واعتبر أن "من يرفض الحوار، يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي، ويعمق الأزمة، ولا يتحمل المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية".
 
ورأى قاووق أنه "عندما يكون البلد على مسار الانهيار، تكون الأولوية لإنقاذه ووقف الانهيار، وليس لتقاطعات تهدف لتصفية الحسابات". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-06-18
06:50 | 2023-06-18
06:30 | 2023-06-18
06:22 | 2023-06-18
05:52 | 2023-06-18
05:16 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website