27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الانتخابات النيابية المبكرة هروب إلى الامام؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
18-06-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما طرحه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه الرئيس نبيه بري لجهة الانتخابات النيابية المبكرة هو من نوع من الهروب إلى الأمام، كما تراه أوساط سياسية معارضة، أو هو شكل من أشكال عدم مواجهة المأزق الرئاسي دستوريًا، من خلال فتح دورات انتخابية متتالية، وليفز في هذه العملية الديمقراطية المرشح القادر على استقطاب أكبر عدد من الأصوات، والتي تتخطّى الـ 65 نائبًا. أمّا الذهاب إلى انتخابات مبكرة في هذه الظروف التي تعيشها البلاد فهو إدخال البلاد في الأنفاق المظلمة، والتي قد تكون أشدّ ظلمة من النفق الموجود فيه لبنان حاليًا.
Advertisement
وهذا الطرح، الذي يعتبره بعض "العونيين" تصفية حسابات سياسية مع رئيس "التيار الوطني الحر"، لن يمرّ ما لا يحظى بشبه اجماع نيابي، وهو أمر غير متوافر حاليًا. ولو كان هذا الاجماع مؤمّنًا لكان من السهل إجراء انتخابات رئاسية، خصوصًا أن الجلسة الثانية عشرة كشفت بما لا يقبل الشك بأن ثمة اتجاهين فاعلين داخل المجلس النيابي، مع وجود نواة خيارات أخرى لا تصبّ اتجاهاتها في أي من التوجهين المعاكسين والمتناقضين في كل شيء تقريبًا، حتى في تفسير ما جاء في مقدمة الدستور، التي تتحدّث عن انتماء لبنان إلى محيطه وإلى هويته العربية. وهذا الأمر يقود بعض الذين لا يزالون يتمسكّون باتفاق الطائف كإطار جامع وموحِّد إلى رفع الصوت والمطالبة بتطبيق مندرجاته كاملة، وألا يكون هذا التطبيق انتقائيًا كما هي الحال اليوم.
فالنواب الذين ينتمون إلى تكتلات سياسية متعدّدة غير متفقين على تفسير المواد الدستورية، التي تحتمّ بقاء مجلس النواب ملتئمًا في دورات متتالية حتى التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، الذي عليه أن يدعو فورًا، وبعد قسم اليمين، إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة ليباشر فورًا أيضًا باستشارات نيابية غير ملزمة تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة، مع ما تتطلبه تلك العملية من توافق داخلي على شكل حكومة العهد الأولى.
إلاّ أن هذا الأمر، وما فيه من تعقيدات، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، يدخل في "بازار" التجاذبات السياسية، التي لا تزال تحول دون التوصّل إلى الحدّ الأدنى من التفاهمات على انقاذ البلاد عبر الانتخابات الرئاسية العالقة في عنق زجاجة الخصومات، التي تتعدّى بأبعادها المفصلية الأزمة الرئاسية لتطال شظاياها التركيبة الهيكلية للبلد، الذي يعيش أخطر مراحله في تاريخه، على حدّ تعبير أوساط سياسية محايدة.
فانطلاقًا من هذا الواقع – المأزق، الذي تعيشه البلاد، فإن أي طرح غير اللجوء إلى انتخابات رئاسية وفق ما ينصّ عليه الدستور سيعيد إحياء ما يذهب إليه البعض لجهة المطالبة بمؤتمر تأسيسي، الذي يرى فيه البعض حاجة لا بدّ منها في نهاية المطاف، وذلك من أجل أن تُطرح فيه كل الأمور الخلافية على مشرحة هذا المؤتمر، الذي يجب أن تتمثّل فيه كل القوى السياسية، التي يتكّون منها الوطن.
وفي رأي هذا البعض فإن ما يمكن أن يُطرح في هذا المؤتمر بمنتهى الصراحة والوضوح من شأنه أن يعيد تصويب الأمور على قاعدة إما التوافق على الأسس والخروج بقناعات مشتركة، وإمّا التفتيش عن صيغ أخرى غير الصيغة القائم عليها البلد حاليًا والمحكومة بالديمقراطية التوافقية، التي أثبتت التجارب فشلها في أكثر من استحقاق، وأهمّ هذه الاستحقاقات الانتخابات الرئاسية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت
10:48 | 2023-06-17
17/06/2023 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر على سرير المستشفى وبدأ يتلقى العلاج الكيماوي... ملك جمال شاب يُصاب بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
ظهر على سرير المستشفى وبدأ يتلقى العلاج الكيماوي... ملك جمال شاب يُصاب بالسرطان (فيديو)
08:00 | 2023-06-17
17/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت به سيارة... وفاة نجم "تيك توك" في حادث سير مروّع
Lebanon 24
اصطدمت به سيارة... وفاة نجم "تيك توك" في حادث سير مروّع
09:04 | 2023-06-17
17/06/2023 09:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما جاء فيه
07:14 | 2023-06-17
17/06/2023 07:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المباني اهتزّت لقوّته... إنفجار كبير في هذا البلد ماذا كُشِفَ عن تفاصيله؟ (فيديو)
Lebanon 24
المباني اهتزّت لقوّته... إنفجار كبير في هذا البلد ماذا كُشِفَ عن تفاصيله؟ (فيديو)
08:16 | 2023-06-17
17/06/2023 08:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
06:41 | 2023-06-18
جريمة خطيرة تهزّ مخيم شاتيلا.. رجلٌ "يشطب" بناته بالسكاكين (صور)
06:50 | 2023-06-18
نصار: لضرورة تعريف السائح على المعالم السياحية في لبنان
06:30 | 2023-06-18
تغريدة جديدة للقاضية عون.. ماذا قالت؟
06:22 | 2023-06-18
القاصر "غدير" غادرت ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
05:52 | 2023-06-18
خلافات داخل "كتلة التغيير".. نائب يكشف ما يحصل
05:16 | 2023-06-18
في "عز حزيران".. أمطارٌ سيشهدها لبنان خلال هذه الأيّام
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 14:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact