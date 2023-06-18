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لبنان

لودريان الاربعاء في بيروت: هل يكون الحلّ عبر مؤتمر خاص للبنان؟

رندى الأسمر Randa al asmar

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Lebanon 24
18-06-2023 | 03:00
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عادت فرنسا الى الواجهة اللبنانية من لقاء ماكرون - بن سلمان وقبلها تعيين جان ايف لودريان مبعوثاً شخصياً للرئيس الفرنسي الى لبنان. لكن، ورود سطر عن لبنان في البيان الرسمي الصادر عن الاليزيه يؤكد انه ليس من الضروري انه كلما اجتمع مسؤولان يكون لبنان البند الرئيسي في المحادثات. وفي هذا الصدد، يؤكد مصدر ديبلوماسي انه صحيح ان الرجلين ناقشا الوضع اللبناني ودعيا الى ضرورة انهاء الشغور في المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية واجراء الاصلاحات المطلوبة، الا ان الهدف الاساس من الزيارة السعودية المستمرة الى الان الى فرنسا يتعلق ب"إكسبو ٢٠٢٣" واهميته بالنسبة الى ولي العهد السعودي والمشاريع الاقتصادية والطاقة والطائرات.
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ويضيف ان العلاقات الفرنسية - السعودية هي الاساس وان ما بين البلدين من مشاريع اهم من الملف اللبناني، وسيترجم ذلك بزيارة لودريان بعض الدول الخليجية بعد جولته على المسؤولين اللبنانيين منتصف الاسبوع المقبل، وهو المعروف بعلاقته الجيدة مع هذه الدول منذ ان كان وزيراً للخارجية.
 
 
اما في ما يتعلق بلبنان، ففرنسا على اهتمامها بالتعقيدات اللبنانية، وهي ما زالت تحض المملكة على الانخراط في الحلّ اللبناني على قاعدة التفاهمات والاتفاقات التي تعقد في المنطقة. ولناحية بقائها على مبادرتها الرئاسية، فذلك سيتظهر في الايام المقبلة مع زيارة لودريان الى لبنان وحركته الديبلوماسية وما سيحمله من سلة متكاملة للحلّ من انتخاب رئيس الى هوية رئيس الحكومة وتشكيلها وتوازناتها وبرنامج عملها والمواقع الاساسية الشاغرة في الدولة. مع التأكيد ان تعيين لودريان في المنصب الجديد ما هو الا دليل على فشل كل المحاولات الفرنسية السابقة، وتحديداً مبادرات خلية الازمة اللبنانية. لكن تؤكد مصادر فرنسية ان لودريان، الديبلوماسي العريق والمؤسساتي، سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومع خلية الازمة، وقد اجتمع مع كاترين كولونا ومع اعضاء الخلية، لكن وفق مقاربة مختلفة عن السابق، تنطلق من تذليل العقبات وضرورة تعزيز الحوار والتوافق الداخليين وليس على قاعدة الفرض.
 
 
الاربعاء المقبل، يصل لودريان الى بيروت وفي جعبته لقاءات مع كافة الافرقاء. هو العارف ان ثمة ازمة سياسية حقيقية في لبنان وازمة اقتصادية اجتماعية، والقائل ان مسؤوليه لا يعرفون كيفية الخروج من الطريق المسدود. اذاً الازمة طويلة وعميقة، فهل سيكون الحلّ عبر مؤتمر خاص للبنان تشارك فيه كل الدول المعنية بعد تثبيت تفاهماتها بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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رندى الأسمر Randa al asmar

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