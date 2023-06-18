هزّتان قويتان في دولة قرب لبنان قبل قليل.. كم بلغت قوتهما؟

كشفَ موقع "m.emsc" المُتخصّص برصد الزلازل عن وقوع هزّتين أرضيتين، صباح اليوم الأحد، في سوريا.



وبحسب الموقع، فإنّ الهزّة الأولى وقعت عند الساعة 9.35 صباحاً بقوّة 3 درجات على مقياس "ريختر" بالقرب من السّاحل السوري. أما الهزة الثانية، فحصلت عند الساعة 10.24 صباحاً بقوة 2.5 درجات وذلك ضمن مركز يبعد مسافة 28 كلم عن منطقة خان شيخون السُّورية الواقعة ضمن محافظة إدلب.



Advertisement وفي ما خصّ الهزة الأولى، فقد أفاد ناشطون سوريون بأنهم شعروا بها بقوة في منطقة حماة، فيما أفاد آخرون بأنها كانت سريعة واستمرّت لثوانٍ معدودة. أما على صعيد الهزة الثانية، فقد تحدث ناشطون عن شعورهم بقوتها، وقال أحدهم عبر موقع "m.emsc": "لقد اهتزّت الأرض تحتنا". وفي ما خصّ الهزة الأولى، فقد أفاد ناشطون سوريون بأنهم شعروا بها بقوة في منطقة حماة، فيما أفاد آخرون بأنها كانت سريعة واستمرّت لثوانٍ معدودة. أما على صعيد الهزة الثانية، فقد تحدث ناشطون عن شعورهم بقوتها، وقال أحدهم عبر موقع "m.emsc": "لقد اهتزّت الأرض تحتنا".



وعلى صعيد لبنان، فإنه لا إشارات حتى الآن تفيد بشعور المواطنين بأي إرتدادات بسبب الهزتين اللتين حصلتا داخل سوريا.