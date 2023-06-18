الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية ، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 93250 و 93350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وأقفل صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس السبت، مسجلا ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.