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لبنان

سقوط جرحى.. حادثٌ بين عدد من السَّيارات في بعلبك (صور)

Lebanon 24
18-06-2023 | 04:11
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وقع حادث سيرٍ صباح اليوم الأحد بين عددٍ من السيارات عند مدخل بعلبك الجنوبي - محطّة الجبلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
وأسفرَ الحادث عن سقوط عددٍ من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. 
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