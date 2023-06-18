سقوط جرحى.. حادثٌ بين عدد من السَّيارات في بعلبك (صور)

وقع حادث سيرٍ صباح اليوم الأحد بين عددٍ من السيارات عند مدخل بعلبك الجنوبي - محطّة الجبلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وأسفرَ الحادث عن سقوط عددٍ من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.