سقوط جرحى.. حادثٌ بين عدد من السَّيارات في بعلبك (صور)

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لبنان
سقوط جرحى.. حادثٌ بين عدد من السَّيارات في بعلبك (صور)
Lebanon 24
18-06-2023
|
04:11
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وقع حادث سيرٍ صباح اليوم الأحد بين عددٍ من السيارات عند مدخل بعلبك الجنوبي - محطّة الجبلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
وأسفرَ الحادث عن سقوط عددٍ من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.
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