نائبٌ "قوّاتي": لن نشارك في أي جلسة تشريعية لأنها ستكون "مخالفة للدستور"

أعلن عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب فادي كرم أنّ "القوات اللبنانية" لن تُشارك في أيّ جلسة تشريعيّة يعقدها مجلس النواب لأنها ستكون "مخالفة للدستور".

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ومن المقرر أن تنعقد جلسة نيابية تشريعية يوم غدٍ الإثنين عند الساعة الـ11 صباحاً لدرس إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية.



ويرمي الإقتراح الأول إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. أما اقتراح القانون الثاني فيرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أشار كرم إلى أن هناك سلسلة من الحلول لموضوع رواتب القطاع العام، لافتاً إلى أنَّ الحكومة قادرة على إتخاذ قراراتٍ ومراسيم بشأن هذا الموضوع.



وفي ما خصّ ملف رئاسة الجمهورية، أوضح كلام أنّ التلاقي والتقاطع الذي جرى على إسم الوزير السّابق جهاد أزعور، كان جيداً جداً وأضاف: "ما من طرفٍ من الأطراف يخجل بتأييده لأزعور، وهو سيكون مرشحنا في أيّ جلسة رئاسيّة مُقبلة".

