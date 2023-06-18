Advertisement

لبنان

نائبٌ "قوّاتي": لن نشارك في أي جلسة تشريعية لأنها ستكون "مخالفة للدستور"

Lebanon 24
18-06-2023 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1078713-638226846673639637.jpg
Doc-P-1078713-638226846673639637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو كتلة "الجمهوريّة القوية" النائب فادي كرم أنّ "القوات اللبنانية" لن تُشارك في أيّ جلسة تشريعيّة يعقدها مجلس النواب لأنها ستكون "مخالفة للدستور".
Advertisement

ومن المقرر أن تنعقد جلسة نيابية تشريعية يوم غدٍ الإثنين عند الساعة الـ11 صباحاً لدرس إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية.

ويرمي الإقتراح الأول إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. أما اقتراح القانون الثاني فيرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أشار كرم إلى أن هناك سلسلة من الحلول لموضوع رواتب القطاع العام، لافتاً إلى أنَّ الحكومة قادرة على إتخاذ قراراتٍ ومراسيم بشأن هذا الموضوع.

وفي ما خصّ ملف رئاسة الجمهورية، أوضح كلام أنّ التلاقي والتقاطع الذي جرى على إسم الوزير السّابق جهاد أزعور، كان جيداً جداً وأضاف: "ما من طرفٍ من الأطراف يخجل بتأييده لأزعور، وهو سيكون مرشحنا في أيّ جلسة رئاسيّة مُقبلة". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-06-18
06:50 | 2023-06-18
06:30 | 2023-06-18
06:22 | 2023-06-18
05:52 | 2023-06-18
05:16 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website