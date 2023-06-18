Advertisement

لبنان

تحذيرٌ من جميل السيد.. ماذا قال؟

Lebanon 24
18-06-2023 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1078718-638226871127378493.jpg
Doc-P-1078718-638226871127378493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غداً جلسة لمجلس النواب، فيها موضوعان يتعلقان بإجازة نفقات مالية إستثنائية للحكومة لدفع رواتب وتعويضات الموظفين والاساتذة والعسكريين والمتقاعدين كون موازنة 2023 لم يتم إقرارها وإذا تعطّلت الجلسة فلا رواتب لكل هؤلاء حتى آخر السنة!! بعض الكتل النيابية قد تقاطع الجلسة بحجة أنها مخالفة للدستور مع حكومة مستقيلة وغياب رئيس للجمهورية!! لكن عندي سؤال، يمكن إنت النايب المقاطع للجلسة تكون شبعان ومش عايز معاشَك الشهري، لكن شو بتعمل بكُل هالناس يللي معظمهم عايشين على رواتبهم؟! أوعا تقلّي إنك مقاطع لأنو عندك مبدأ وحاطط الدستور فوق راسك، حبيبنا، عند جوع الناس مش بس بتْطير المبادئ، بتْطير انتَ قبْلها".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-06-18
10:37 | 2023-06-18
10:33 | 2023-06-18
10:14 | 2023-06-18
09:48 | 2023-06-18
09:07 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website