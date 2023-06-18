تحذيرٌ من جميل السيد.. ماذا قال؟

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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غداً جلسة لمجلس النواب، فيها موضوعان يتعلقان بإجازة نفقات مالية إستثنائية للحكومة لدفع رواتب وتعويضات الموظفين والاساتذة والعسكريين والمتقاعدين كون موازنة 2023 لم يتم إقرارها وإذا تعطّلت الجلسة فلا رواتب لكل هؤلاء حتى آخر السنة!! بعض الكتل النيابية قد تقاطع الجلسة بحجة أنها مخالفة للدستور مع حكومة مستقيلة وغياب رئيس للجمهورية!! لكن عندي سؤال، يمكن إنت النايب المقاطع للجلسة تكون شبعان ومش عايز معاشَك الشهري، لكن شو بتعمل بكُل هالناس يللي معظمهم عايشين على رواتبهم؟! أوعا تقلّي إنك مقاطع لأنو عندك مبدأ وحاطط الدستور فوق راسك، حبيبنا، عند جوع الناس مش بس بتْطير المبادئ، بتْطير انتَ قبْلها".