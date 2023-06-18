في "عز حزيران".. أمطارٌ سيشهدها لبنان خلال هذه الأيّام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة، وسط احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

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وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة:

طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبياً حتى يوم الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة مئوية في بيروت.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. كذلك، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة، ويحتمل تساقط امطار خفيفة متفرقة.

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية كما يحتمل تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق فجراً خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 21 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و ٣٥ كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

- حال البحر: مائج خاصة على الشواطئ الشمالية - حرارة سطح الماء: ٢٥°م.

- الضغط الجوي: 720 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5.27 - ساعة غروب الشمس: 19.52.