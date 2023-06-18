Advertisement

لبنان

خلافات داخل "كتلة التغيير".. نائب يكشف ما يحصل

Lebanon 24
18-06-2023 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1078731-638226899593421643.png
Doc-P-1078731-638226899593421643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النائب إبراهيم منيمنة عن خلافات داخل "كتلة التغيير"، لا سيما حول المقاربات المالية.
 
 
وأشار في حديث إذاعي الى أن "التغييرين يدركون مكانتهم في المشهد النيابي كأقلية، ولكن ليست راضخة بل منتفضة على الواقع بجرأة"، مجددا تأكيد التنازل والقبول بخيار تقاطع الوزير السابق جهاد أزعور من باب المواجهة لفتح المجلس النيابي".
Advertisement
 
وأكد "الالتزام بقرار المجلس الدستوري وعلى أساسه المشاركة في جلسة الغد التشريعية"، وإذ استبعد الدعوة لجلسة انتخاب قريبة، اعتبر أن "سيناريو الجلسة الأخيرة حتم الذهاب نحو اسم ثالث يحمل أجندة سياسية واضحة بملفات تعبر عن تطلعات اللبنانيين من تحقيق انفجار المرفأ الى سرية القضاء والإصلاح المالي وكيفية توزيع الخسائر فاتفاق الطائف وصولا الى السلاح والاستراتيجية الدفاعية في سلة يجب وضعها على الطاولة وهنا مكمن النقاش".
 
ورأى أن "جلسة الرابع عشر من حزيران أفرزت إقرارا بالتوازن السياسي داخل المجلس ما يشكل فرصة للتفكير مليا بكيفية المضي قدما في وقت لم ينجح الفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتثبيته بعدما باتت تحيط ترشيحه علامات استفهام عدة، فلو كان الأمر محسوما لصالحه لمضى الرئيس نبيه بري نحو دورة ثانية وانتخابه رئيسا، لكن الوقائع مختلفة وتثبت عدم القدرة على فرض مرشح".
 
هذا وأيد منيمنة "أي حوار داخل مجلس النواب عنوانه رئاسة الجمهورية ووفق أجندة واضحة بعيدا من التجاذب وصراع النفوذ، مع رفضه المطلق لانتخابات نيابية مبكرة، فالبلد لا يحتمل والناس في مكان آخر"، داعيا الى "التركيز على ما يمكن فعله في هذه المرحلة للخروج من المأزق".
 
كما لفت الى أن "حقوق المودعين مقدسة"، متحدثا عن أن "صندوق التعافي الذي اقترحته الحكومة يمكن أن يكون بداية نقاش وتعهد بأموال المودعين من أين ذهبت ستعود".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-06-18
10:37 | 2023-06-18
10:33 | 2023-06-18
10:14 | 2023-06-18
09:48 | 2023-06-18
09:07 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website