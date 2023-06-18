القاصر "غدير" غادرت ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

صــدر عــــن المديريـّة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــلاغ التّالـي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:غدير محمد الحمادة (من مواليد عام 2010، سورية الجنسيّة)

التي غادرت بتاريخ 17-6-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة الأوزاعي، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.