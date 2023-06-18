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لبنان

تغريدة جديدة للقاضية عون.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
18-06-2023 | 06:30
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كتبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "عندما طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية قرروا طردي وفعلوا. هل من يسمع ويتحرك؟ 90 مليار مش لازم نعرف وين وكيف راحوا؟".
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غادة عون

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