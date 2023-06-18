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لبنان

نصار: لضرورة تعريف السائح على المعالم السياحية في لبنان

Lebanon 24
18-06-2023 | 06:50
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زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار بلدة شاتين في قضاء البترون، وكان في استقباله قائمقام البترون روجيه طوبيا المكلف بمهام رئاسة بلدية شاتين، في حضور رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، كاهن الرعية الخوري بطرس مراد وعدد من موظفي البلدية وأهالي البلدة.
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وخلال الزيارة، سلّم طوبيا قرار نصار رقم 43/2023 والذي قضى بإدراج بالوع بعتارة - بلعه في بلدة شاتين على خريطة السياحة البيئية والترويج له محليا ودوليا.

وكانت كلمة لنصار نوه فيها "بأهمية هذا المعلم السياحي الذي يستحق تسليط الضوء عليه وعلى كل المعالم السياحية في لبنان"، مشددا على "ضرورة تعريف السائح اللبناني والعربي والأجنبي عليها".
 
 
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