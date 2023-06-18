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لبنان

الدفاع المدني يحذّر.. تجنبوا السباحة في هذه المناطق اليوم!

Lebanon 24
18-06-2023 | 07:17
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من السباحة في مناطق التيارات البحرية، ما قد يعرضهم لخطر الغرق.


وقالت في بيان: "نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر، ان المديرية العامة للدفاع المدني تحذر المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية ما قد يعرضهم لخطر الغرق".
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