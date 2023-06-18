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لبنان

عمليات سرقة عديدة في المنية.. هكذا وقع المتورّط بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
18-06-2023 | 08:01
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أن "في الآونة الأخيرة كثرت عمليات سرقة الدراجات الآلية من محلة المنية. 

على إثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورط بعمليات السرقة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو المدعو: م ، ز (من مواليد العام 2004 لبناني)".
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وتابع: "بتاريخ 13-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في المحلة المذكورة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية في المنية وجوارها.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".
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