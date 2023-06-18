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لبنان

من جونية الى الشويفات.. توقيفات بجرائم مختلفة

Lebanon 24
18-06-2023 | 08:57
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطنَين (م.ز.) و(ا.ا.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، ولوجود مذكرات توقيف في حق الأول بجرائم: السرقة، السلب بقوة السلاح، افتعال إشكالات. كما أقدم على إطلاق النار باتجاه الدورية محاولًا الفرار منها أثناء توقيفه، وضُبط في حوزته مسدس حربي ومبلغ مالي. وقد ضُبطت في حوزة الثاني كمية من المخدرات (113 ظرفًا من مادة الهيرويين) ومبلغ مالي ودراجة نارية.
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كما أوقفت دورية أخرى في مدينة جونيه المدعو (ح.ا.) من الجنسية المصرية لإقدامه على الإتجار بالأدوية بطريقة غير شرعية وتخزينها في منزله. وعند دهم المنزل، ضُبطت داخله كمية من الأدوية المهربة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
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