تغريدة لطوني فرنجية.. هذا ما قاله

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في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه في "تويتر"، قائلا: "فلنقف متحدين ضد الكلام المثير للفتنة. نؤكد رفضنا استخدام الكراهية وسيلة للتنافس السياسي ونعتبر الحوار البناء أساساً لتعزيز المجتمع. لنصنع لبنان يحتفي بالتنوع لا مكان للكراهية فيه".وأرفق تغريدته بوسم "لا لخطاب الكراهية والتخوين" و"تعايش سياسي مسؤول".