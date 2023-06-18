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لبنان

تغريدة لطوني فرنجية.. هذا ما قاله

Lebanon 24
18-06-2023 | 09:07
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في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه في "تويتر"، قائلا: "فلنقف متحدين ضد الكلام المثير للفتنة. نؤكد رفضنا استخدام الكراهية وسيلة للتنافس السياسي ونعتبر الحوار البناء أساساً لتعزيز المجتمع. لنصنع لبنان يحتفي بالتنوع لا مكان للكراهية فيه".
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وأرفق تغريدته بوسم "لا لخطاب الكراهية والتخوين" و"تعايش سياسي مسؤول".
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