تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا

سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية ، عصر اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 93000 و 93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية ، صباحا تسعيرة تراوحت ما بين الـ 93250 و 93350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.