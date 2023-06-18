24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كتلة "تجدّد": لن نشارك في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
18-06-2023
|
10:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن كتلة تجدد البيان الآتي:
قام الفريق السياسي الذي عطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بتحديد جلسة تشريعية، مغلفة بالحرص على إقرار رواتب موظفي القطاع العام، فيما الهدف الحقيقي منها، تكريس نهج التعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيين...
Advertisement
تؤكد الكتلة على رفض بدعة تشريع الضرورة، وعلى رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، كما تشدد على رفض أي اجتماع للحكومة إلا اذا ارتبط بظروف استثنائية قصوى.
إن التسبب باستمرار الفراغ، يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين، وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزيادات، بأساليب متعددة، لكن قضيتهم أقحمت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ، هذا فضلأً عن أن الزيادات المطروحة ستتآكل بسرعة البرق، لان طرحها من خارج الموازنة..
لذا وانطلاقاً من حرصنا، ككتلة نيابية تمثل الأطياف اللبنانية كافة، على الدستور وعلى مصالح اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، نؤكد على رفض المشاركة في هذه الجلسة التشريعية، كما ندعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير رواتب موظفي القطاع العام، وعدم ربط قضيتهم بمآرب سياسية مكشوفة الأهداف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-18
18/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
03:00 | 2023-06-18
18/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عز حزيران".. أمطارٌ سيشهدها لبنان خلال هذه الأيّام
Lebanon 24
في "عز حزيران".. أمطارٌ سيشهدها لبنان خلال هذه الأيّام
05:16 | 2023-06-18
18/06/2023 05:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:10 | 2023-06-18
تطوّرٌ يخصُّ جريمة شاتيلا.. هذا ما فعلته القوى الأمنيّة
13:18 | 2023-06-18
حادثة عند شاطئ جنوبي.. 3 شبان يتعرّضون للغرق!
13:03 | 2023-06-18
بيانٌ من دار الفتوى في لبنان.. إليكم ما أعلنته عن "عيد الأضحى"
12:31 | 2023-06-18
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
12:05 | 2023-06-18
تقرير أجنبيّ عن لبنان.. هذا ما كُشف عن "هجرة الموت" عبر البحر!
12:00 | 2023-06-18
مأساة في صور.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق! (فيديو)
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 20:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 20:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 20:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact