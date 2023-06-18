زيارة مُنتظرة.. لودريان يصلُ إلى لبنان الأربعاء موفداً من ماكرون

نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، سيسافرُ الأربعاء المقبل إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين السياسيين وسط أزمة سياسية وعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

Advertisement