زيارة مُنتظرة.. لودريان يصلُ إلى لبنان الأربعاء موفداً من ماكرون

نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، سيسافرُ الأربعاء المقبل إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين السياسيين وسط أزمة سياسية وعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وأكّد المصدر المذكور لوكالة "فرانس برس" أن "تاريخ الزيارة في الحادي والعشرين من حزيران مؤكد"، بعدما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة لودريان بيروت "الأسبوع المقبل".
وتحدّث مصدر آخر مطّلع على الملف عن زيارة يوم الأربعاء، لكن لم يحدد أيّ من المصدرين المدة التي سيبقى فيها لودريان في بيروت ولا المسؤولين الذين قد يلتقيهم.
ويوم الجمعة الماضي، أجرى وزير الخارجية الفرنسي السابق جان-إيف لودريان محادثات مع وزيرة الخارجية الفرنسية الحالية كاترين كولونا شاركته خلالها معطيات حول المناقشات التي أجرتها في الأشهر الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين.
وفي اليوم نفسه، كانت الأزمة السياسية اللبنانية في صلب المحادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مأدبة غداء، وقد شدّد المسؤولان على "ضرورة وضع حد سريعًا للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان".
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء الجمعة إن عدم انتخاب رئيس منذ 8 أشهر "يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة" التي يعانيها لبنان.
وفي السابع من حزيران، عيّن ماكرون وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثاً خاصاً إلى لبنان للمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
والأربعاء، فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة وينذر بإطالة أمد الشغور الرئاسي. (أ.ف.ب)