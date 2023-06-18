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لبنان
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-06-2023
|
12:31
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علِم "لبنان24" أنَّ بعض المصارف لم يصرف لموظفين في القطاع العام الزيادات الماليّة التي تمّ تحويلها إلى حساباتهم من وزارة المالية قبل أيّام.
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وبحسب المعلومات، فقد تبلغ هؤلاء الموظفون من إدارات مصارفهم أنهُ بإمكانهم مراجعة الفروع اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين من أجل تحديد ما إذا كانوا سيتقاضون الأموال المُستحقة لهم فوراً أم أن هناك تأجيلاً لذلك.
بدورها، قالت مصادر مصرفيّة لـ
"لبنان24"
إنه من الممكن أن تكون هناك سلسلةٌ من الإجراءات في بعض المصارف لصرف الأموال، لكن المؤكد هو أنّ أصحابها سيحصلون عليها تباعاً وبالدولار على أساس منصَّة "صيرفة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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