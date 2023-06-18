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لبنان

بيانٌ من دار الفتوى في لبنان.. إليكم ما أعلنته عن "عيد الأضحى"

Lebanon 24
18-06-2023 | 13:03
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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، في بيان، أن "الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر حزيران الجاري، وعليه فان يوم الاربعاء العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1444 هجرية هو أول أيام عيد الاضحى المبارك، الموافق الثامن والعشرين من شهر حزيران  لعام 2023 م".
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