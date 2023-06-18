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لبنان

تطوّرٌ يخصُّ جريمة شاتيلا.. هذا ما فعلته القوى الأمنيّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2023 | 13:10
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عقب نشر "لبنان24"، اليوم الأحد، تقريراً عن جريمة مروعة ارتكبها أحدُ الشبان بحق بناته في مخيم شاتيلا، أفادت المعلومات بأنَّ القوى الأمنيّة اللبنانية تحرّكت فوراً وتسلّمت المُتهم "م.إ." من اللجنة الأمنية الفلسطينية في المخيم.
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 وبحسب المصادر، فإنّ الموقوف بات في عُهدة مخفر بئر حسن، والتحقيق جارٍ معهُ بإشراف القضاء المُختص.
وكان تقرير "لبنان24" كشف اليوم عن أن "م.إ." أقدم على تعذيب بناته داخل منزله في الحي الغربي من شاتيلا، وذلك بواسطة أداة حادّة وسكاكين. وبسبب ذلك، داهمت القوة الأمنية في المخيم منزله، وضبطته بالجرم المشهود وساقته إلى التوقيف.
وعلى صعيد الأطفال، فقد علم "لبنان24" أنه جرى نقلُهنّ في بادئ الأمر إلى مستشفى حيفا في شاتيلا، ثم تم أخذهن إلى مستشفى المقاصد في بيروت، وهناك تكفّلت الإدارة بتكاليف علاج الفتيات على نفقتها. 
 
وكانت مصادر مسؤولة في المخيّم طالبت عبر "لبنان24" بضرورة متابعة الأجهزة الأمنية الرسمية هذا الملف والإسراع ببت أمر توقيف "م.إ" باعتبار أنه يُشكل خطراً على أفراد عائلته، وقالت: "ما حصل إجرامٌ لا يوصف، والأدلة كثيرة على ذلك، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لكي يكون عبرة لكل الناس".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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