علي اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ، مساء اليوم، ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين الـ 93000 و 93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.