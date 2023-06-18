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لبنان
اللواء خير ممثلاً رئيس الحكومة جال في أقسام مركز عرسال للرعاية الصحية الأولية
Lebanon 24
18-06-2023
|
13:48
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جال رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في أقسام مركز عرسال للرعاية الصحية الأولية في البلدة، في حضور النائب ملحم الحجيري، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي والنائب السابق بكر الحجيري.
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وأكد اللواء خير "أهمية الزيارة الى مركز الرعاية الصحية التي تأتي بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاطلاع على اقسام تقديمات المركز، الذي يحتوي على احدث المعدات الطبية، بدعم من المملكة العربية السعودية"، متمنياً "المزيد من الدعم والوفاء".
بدوره، أشاد المفتي الرفاعي باهتمام الرئيس ميقاتي ممثلاً باللواء خير وقال: "إن الوضع الصحي في عرسال يتطلب المزيد من الحماية وليس مزيداً من الاجراءات، نحن نمر بظروف استثنائية لا نستطيع أن نطبق القانون الصحي في مدينة عرسال، كما هو مطبق في باقي المناطق اللبنانية، لان الوضع الصحي في عرسال استثنائي، فهو يشكل مركز الحاجة الضرورة".
وتمنى على وزير الصحة ومحافظ بعلبك الهرمل والهيئات التي ترعى الشأن الصحي في المنطقة "مراعاة خصوصية عرسال، لأن أقرب مستشفى الى البلدة يبعد 37 كلم، بالتالي يجب مراعاة عرسال بوضعها الصحي، نحن مع الرقابة والمتابعة، لكن مع مراعاة الوضع في عرسال".
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