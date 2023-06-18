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لبنان

خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!

Lebanon 24
18-06-2023 | 14:59
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غيَّب الموت، اليوم الأحد، الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري، مدير مؤسسة الكفاءات، وذلك إثر تعرّضه لأزمة قلبيّة حادة. 
 
وعبر حسابه على "فيسبوك"، نعى السيد نديم جرداق صديقه الشيف رمزي، وقال: "فلترقد روحك في سلام صديقي الشيف رمزي.. ستكون دائماً في قلبنا.. رحلت باكراً، باكراً جداً". 
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بدورها، أعلنت مؤسسة الكفاءات عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" نبأ وفاة رئيسها ومديرها العام الشيف رمزي بـ"نوبة قلبية مفاجئة"، وقالت: "ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة، سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها. حتى ذلك الحين، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق".
 
يُشار إلى أنّ الشيف رمزي من مواليد العام 1971، وقد اشتهر ببرنامجه الخاص بالطهي عبر تلفزيون "المستقبل".
 
 
 

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