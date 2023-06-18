حريقٌ كبير يندلع في طرابلس.. وفرق الإطفاء تتحرّك لإخماده

اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم الأحد، داخل أحد المباني في محلّة السوق العريض - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد وصلت سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى المكان، والعملُ جارٍ على إخماد النيران.