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لبنان
حريقٌ كبير يندلع في طرابلس.. وفرق الإطفاء تتحرّك لإخماده
Lebanon 24
18-06-2023
|
16:01
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اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم الأحد، داخل أحد المباني في محلّة السوق العريض - طرابلس.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في الشمال، فقد وصلت سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى المكان، والعملُ جارٍ على إخماد النيران.
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