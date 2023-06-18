معلومة جديدة تُكشف.. ماذا قال ماكرون للأمير بن سلمان عن لبنان؟

كشفت الكاتبة الصحفية رندة تقيّ الدين أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما، الجمعة، بضرورة أن ينعكس التطبيع بين إيران والسعودية على لبنان، وذلك عبر إنتخاب رئيس للجمهورية، وأضافت: "هنا، ردّ بن سلمان بالقول: أنا مُستعدّ للتنسيق المشترك معك".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أوضحت تقي الدين أنه "وبحسب المعلومات، لم يبحث ماكرون مع بن سلمان في الأسماء الرئاسيّة"، معتبرة أن "هذا الأمر طبيعي لوجود فريق عملٍ سعودي مختص بالشأن اللبناني من جهة، ونظراً لإزدحام جدول الإجتماع بالعديد من التفاصيل الأخرى المهمة من جهة أخرى".