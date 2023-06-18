نقاش حول مرشّح ثالث

يعتبر قطب حزبي أن الخطوة الأولى على طريق الحوار الجدّي هي إستعداد طرفي المعارضة والممانعة للتخلي عن مرشحَيْهما والخوض في نقاش حول مرشح ثالث، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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