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لبنان
القعقور: لم يعد هناك ما يسمّى بتكتّل التغيير
Lebanon 24
18-06-2023
|
18:30
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رأت النائبة عن "تكتل التغيير" د. حليمة القعقور أن "جلسة 14 يونيو لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية، بل كانت جلسة لعرض القوة من الفريقين المتنازعين على الرئاسة، وكلا الطرفين يعلم أن أيا منهما لن يتمكن من إيصال مرشحه في ظل لعبة النصاب وقدرة التعطيل، وبالتالي جاءت الجلسة الثانية عشرة في السياق المتوقع لها، وهما كانا يدركان ذلك، أي عدم الوصول الى نتيجة، وبالتالي هذا أمر غير ممكن مع وجود فريقين متصادمين".
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وأشارت إلى تعنّت حزب الله وإصراره على ترشيح فرنجية، كما أصر في السابق على الرئيس ميشال عون وأدخل البلاد في فراغ لمدة سنتين ونصف السنة وانتهى الأمر الى تسوية أدت الى تحاصص القوة والسلطة، في مقابل فريق قال إنه تقاطع مع آخرين من أجل قطع الطريق على فرنجية وبالنتيجة سيجلس الطرفان للوصول الى تسوية في الملف الرئاسي.
وتوقّعت أن تبقى المراوحة في الموضوع الرئاسي والتي ربما تطول بعض الوقت كما حصل في فترة انتخاب الرئيس ميشال عون، وذلك للقبول برئيس تابع لمحور مثل سليمان فرنجية أي ان الثمن سيكون باهظا للقبول به، أي تقاسم الحصص، أو الذهاب الى خيار ثالث يرضي أكبر شريحة ممكنة في البرلمان وهو الأنسب في هذا الظرف.
(الأنباء الكويتية)
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