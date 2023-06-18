Advertisement

لبنان

القعقور: لم يعد هناك ما يسمّى بتكتّل التغيير

Lebanon 24
18-06-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1078858-638227330840957141.jpg
Doc-P-1078858-638227330840957141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت النائبة عن "تكتل التغيير" د. حليمة القعقور أن "جلسة 14 يونيو لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية، بل كانت جلسة لعرض القوة من الفريقين المتنازعين على الرئاسة، وكلا الطرفين يعلم أن أيا منهما لن يتمكن من إيصال مرشحه في ظل لعبة النصاب وقدرة التعطيل، وبالتالي جاءت الجلسة الثانية عشرة في السياق المتوقع لها، وهما كانا يدركان ذلك، أي عدم الوصول الى نتيجة، وبالتالي هذا أمر غير ممكن مع وجود فريقين متصادمين".
Advertisement
وأشارت إلى تعنّت حزب الله وإصراره على ترشيح فرنجية، كما أصر في السابق على الرئيس ميشال عون وأدخل البلاد في فراغ لمدة سنتين ونصف السنة وانتهى الأمر الى تسوية أدت الى تحاصص القوة والسلطة، في مقابل فريق قال إنه تقاطع مع آخرين من أجل قطع الطريق على فرنجية وبالنتيجة سيجلس الطرفان للوصول الى تسوية في الملف الرئاسي.
وتوقّعت أن تبقى المراوحة في الموضوع الرئاسي والتي ربما تطول بعض الوقت كما حصل في فترة انتخاب الرئيس ميشال عون، وذلك للقبول برئيس تابع لمحور مثل سليمان فرنجية أي ان الثمن سيكون باهظا للقبول به، أي تقاسم الحصص، أو الذهاب الى خيار ثالث يرضي أكبر شريحة ممكنة في البرلمان وهو الأنسب في هذا الظرف. (الأنباء الكويتية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2023-06-18
22:05 | 2023-06-18
22:08 | 2023-06-18
23:01 | 2023-06-18
22:47 | 2023-06-18
22:45 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website