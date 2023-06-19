Advertisement

لبنان

أجواء إيجابية.. رواتب موظفي القطاع العام ستؤمن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-06-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1078913-638227593655309829.jpeg
Doc-P-1078913-638227593655309829.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي يقتصر جدول أعمالها على إقتراحي قانونين يتعلقان برواتب الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، الاول يرمي إلى فتح إعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافية، ما يعني إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. اما اقتراح القانون الثاني فيرمي الى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.
Advertisement
ومع إعلان عدد من الكتل والنواب مقاطعة الجلسة وهم تكتل "الجمهورية القوية" ونواب كتلة "الكتائب" وعدد من النواب "التغييريين" والمستقلين، اتجهت الانظار الى موقف كتلة "التيار الوطني الحر" التي عقدت اجتماعاً متأخراً ليل أمس لتقرير الموقف من حضور لجلسة او عدمه.
ويتخوف موظفو القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون من عدم اكتمال النصاب وبالتالي عدم انعقاد الجلسة ما سيؤدي إلى حرمانهم من رواتبهم وتعويضاتهم حتى نهاية السنة إذا لم يتم إقرار هذه الاقتراحات، كون موازنة 2023 لم تُقر بعد.
الا ان أوساط موظفي القطاع العام تُبدي ارتياحها لمسار الجلسة اليوم، وتؤكد عبر "لبنان 24" ان "الجلسة ستُعقد وان النصاب سيكون مؤمناً من خلال مُشاركة نواب من عدة كتل نيابية"، مشيرة إلى ان "اقتراحات القوانين التي تسمح لوزارة المالية بفتح الاعتمادات لتأمين رواتب الموظفين والعسكريين ستُقر لكي تكون جاهزة قبل نهاية الشهر، أي قبل حلول عيد الأضحى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-06-19
03:30 | 2023-06-19
03:15 | 2023-06-19
03:14 | 2023-06-19
03:03 | 2023-06-19
02:52 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website