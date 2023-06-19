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لبنان

النائب يرصد تحركات "معالي الوزير": قاطعوا نشاطاته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2023 | 01:45
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يرصد نائب جبيلي تحرك وزير حالي، وهو إبن بلاد الحرف، بدقة شديدة، حتى أنه كلف عددا من كوادره في جبيل وعمشيت والفيدار وحالات ونهر إبراهيم وصولا الى البلدات والقرى الجبلية متابعة نشاط هذا الوزير عن كثب وخاصةً مع بداية فصل الصيف.
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وفي اعتقاد النائب المذكور "أن ما يقوم به "معاليه" ليس عملا وزاريا بل خدماتي تسويقي لشخصه، وربما تكون بداية إنطلاقته النيابية في بلاد جبيل.
النائب المذكور الذي كرر هذا الاعتقاد مرات عدة في مجالسه الخاصة، طلب من "مفاتيحه الانتخابية" التيقظ ومقاطعة اي نشاط يقوم به الوزير ويكون له طابع شعبوي ترويجي له".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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