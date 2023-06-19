إنزعاج داخلي من "فتوى" رئيس الحزب

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يسجل تململ في صفوف عدد من الكوادر الحزبية في حزبٍ بارز عقب الدعوة الى الإنتخابات الحزبية.وأشار مصدر مطلع الى "أن التململ والإنزعاج نابع من النظرية غير المكتوبة وغير المدونة في النظام الداخلي والتي "أفتى" فيها رئيس الحزب أن من يريد الترشح الى الهيئة التنفيذية من المستحسن أن يكون متقدما في السن، أي في نهاية مسيرته الحزبية والنضالية، ومتشبعا من النضوج الحزبي والخبرة ".وبحسب المصدر فان "هذا التوجه أزعج العديد من الكوادر التي تطمح الى الترشح لهذه الإنتخابات الحزبية المقبلة".