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لبنان

لا رهان على "الإشتراكي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2023 | 02:45
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أكد مرجع نيابي بارز في "قوى الثامن من آذار" ان الرهان على انقلاب الموقف الإشتراكي في المرحلة القريبة المقبلة ليس في محله وقد يؤدي الى حسابات رئاسية خاطئة.
واعتبر المرجع ان قناعات النائب تيمور جنبلاط ليست كقناعات والده، وهو فعليا لا يناور ويفضل التحالف مع "قوى الرابع عشر من آذار" في الإنتخابات الرئاسية.
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واشار المرجع إلى" أن تحقيق خرق على صعيد الحزب الإشتراكي لن يتم إلا في حال حصول تبدلات إقليمية جدية تدفع بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية قدما الى الأمام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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