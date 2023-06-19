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لبنان
نوابٌ سيسقطون في حال إجراءِ "إنتخابات نيابية مُبكرة".. من هم؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-06-2023
|
03:15
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رأت مصادر سياسيَّة مواكبة لحركة نواب "التغيير" أنَّ إجراء إنتخابات نيابيّة مُبكرة سيكون بمثابة إنعطافةٍ سلبيّة وخسارة كبرى في مسيرة هؤلاء لاسيما في الوسَط الشعبيّ.
وأوضحت المصادر أنَّ مسار نواب التغيير منذ إنتخابات العام 2022، لم يكُن على قدر التوقعات أو تطلعات الناخبين في مختلف الدوائر، موضحةً أنَّ خيارات الناس باتجاه قوى "الثورة" باتت تتبدّل، فيما تبين أن كثيرين ابتعدوا تدريجياً عن تأييد مختلف النواب بسبب أدائهم خلال الفترة الأخيرة.
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وقالت المصادر إنّ "أغلب نواب التغيير قد لا يُفضّلون إجراء إنتخابات مبكرة لسببين أساسيين: الأول وهو أنهم لم يتمكنوا بعد من تثبيت نفسهم سياسياً رغم "التقلبات الكبرى" التي ضربت مسيرتهم. أما السبب الثاني فهو أنَّ هؤلاء النوّاب تركوا إنطباعاً سيئاً في أوساطهم بسبب إنقسامهم في مختلف الإستحقاقات، وهم بحاجة إلى ترميم "الثقة" لدى ناخبيهم، لكن السؤال: هل سيحصل ذلك قريباً؟".
المصدر: لبنان 24
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