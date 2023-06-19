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لبنان

أسماءٌ مرشحة للرئاسة قد "تُشطب".. ما الذي يُحضَّر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2023 | 03:30
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بدأت أوساطٌ سياسية ضمن قوى المعارضة بمناقشة طرحٍ جديد يرتبطُ بإعادة البحث في ورقة "الأسماء التوافقية" التي وُضعت في عهدة البطريركية المارونية قبل فترة، وضمّت شخصيات يمكن ترشيحها لرئاسة الجمهورية.
وفي السابق، كانت تلك الورقة تضمُّ إسم الوزير السابق جهاد أزعور، لكنه بعد الجلسة الرئاسية الأربعاء الماضي، وعقب عدم تمكّن الأخير من إجتيازها، فإنّ بعض قوى المعارضة باتت تفكر جدياً في إضفاء تعديلات على الورقة الرئاسية، إمّا من خلال "تقليصها" أو إستبدال أسماءٍ بأخرى.
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وحتى الآن، فإنّ هذا الطرح ما زال منحصراً بأوساط بعض النواب، لكنه لم يُطرح للنقاش علناً. وهنا، ربطت مصادر سياسية هذا "التريث" بما سيتأتّى عن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان .

المصدر: لبنان 24

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