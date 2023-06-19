خانه قلبه.. الشيف رمزي صاحب القلب الكبير رحل

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رحل أمس الأحد، رمزي الشويري، المعروف بـ"الشيف رمزي" بعمر 52 عاماً، إثر أزمة قلبية حادة، حيث كان يتولى إدارة مدرسة الكفاءات الفندقية منذ 1995.وأعلنت مؤسسة الكفاءات عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وفاة رئيسها ومديرها العام الشيف رمزي شويري "بنوبة قلبية مفاجئة".وجاء في منشور النعي: "ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة، سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها. حتى ذلك الحين، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق".ولد الشيف رمزي سنة 1971 وانطلقت مسيرته في عام 1989 عبر مشاريع تعتمد على تحضير الأطباق التقليدية اللبنانية، وبيعها في المحال التجارية، حيث حصل على شهادة في الاقتصاد والحقوق من جامعة ليون الفرنسية، وتولّى إدارة "الكفاءات الفندقية" ودرس فنون الطبخ في لندن.في العام 1994، بدأت شهرته من خلال شاشة تلفزيون "المستقبل" حيث كان يقدّم فقرة خاصة يحضر خلالها أطباقاً في برنامج "عالم الصباح". وقد أرسى الشيف رمزي نمطاً محبّباً من برامج الطبخ، حيث عرف بقربه من الناس، وتفاعله معهم.وفي العام 1998، أطلق كتابه الأول الذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة، ثم أصدر كتاباً آخر بعنوان "الشيف رمزي من تراث لبنان"، وهو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية، وحصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.سجل أكثر من ثلاثة آلاف حلقة تلفزيونية، وغادر تلفزيون "المستقبل" بعد 17 عاماً.بعد انتشار الخبر على السوشيال ميديا، نعاه العديد من نجوم لبنان بكلمات حزينة، ومنهم سيرين عبد النور التي شاركت تغريدة قالت فيها، "خبر محزن شيف رمزي الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء"