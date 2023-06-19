الاهالي يعتصمون: لا قدرة لنا على دفع الأقساط

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ اهالي وتلاميذ "المدرسة الانطونية" في مدينة الميناء وقفة احتجاجية رفضا لزيادة الاقساط بشكل جنوني وغير مدروس، في ظل تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، ورفع الأهالي الصوت مؤكدين ان لا قدرة لهم على دفع الأقساط الجديدة.

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