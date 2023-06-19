Advertisement

لبنان

الاهالي يعتصمون: لا قدرة لنا على دفع الأقساط

Lebanon 24
19-06-2023 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1078950-638227643682415465.jpg
Doc-P-1078950-638227643682415465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ اهالي وتلاميذ "المدرسة الانطونية" في مدينة الميناء وقفة احتجاجية رفضا لزيادة الاقساط بشكل جنوني وغير مدروس، في ظل تردي الوضعين  الاقتصادي والمعيشي، ورفع الأهالي الصوت مؤكدين ان لا قدرة لهم على دفع الأقساط الجديدة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الميناء... اشكال وطعن بالسكاكين
lebanon 24
19/06/2023 12:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف ثلاثة أشخاص في الميناء - طرابلس
lebanon 24
19/06/2023 12:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على محلّ للأراكيل في الميناء.. ماذا حصل؟
lebanon 24
19/06/2023 12:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير في الميناء
lebanon 24
19/06/2023 12:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الأقساط

الميناء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-19
04:58 | 2023-06-19
04:42 | 2023-06-19
04:52 | 2023-06-19
04:37 | 2023-06-19
04:31 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website