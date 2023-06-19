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لبنان
الاهالي يعتصمون: لا قدرة لنا على دفع الأقساط
Lebanon 24
19-06-2023
|
02:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ اهالي وتلاميذ "المدرسة الانطونية" في مدينة الميناء وقفة احتجاجية رفضا لزيادة الاقساط بشكل جنوني وغير مدروس، في ظل تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، ورفع الأهالي الصوت مؤكدين ان لا قدرة لهم على دفع الأقساط الجديدة.
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الأقساط
الميناء
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