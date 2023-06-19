نحاس: لا يمكن وضع القطاع العام في مهب الرّيح

توقع الوزير السابق نقولا نحاس ان يلتئم المجلس النيابي اليوم لأهمية تسيير المرافق العامة، وقال في حديث الى صوت كل لبنان، انه لا يمكن وضع القطاع العام في مهب الرّيح، داعياً الافرقاء الى ترك الأمور السياسية جانباً.

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وفي الاستحقاق الرئاسي، رأى نحاس ان الخارج لا يمكن ان يأتي بحل إذا ما كان هناك قناعة لدى اللبنانيين، وطالب السياسيين بمراجعة الخيارات لأنها المدخل الى التوافق المطلوب ليس على الشخص أو العدد، انما على التوجهات الاستراتيجية والخيارات الوطنية.

ورداً على سؤال عما يحكى في الكواليس عن قلق أمني لإنضاج الظروف على الساخن وليس على البارد، استبعد نحاس الامر، قائلاً: الظروف ليست مؤاتيه لأي صراع أمني.