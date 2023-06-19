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لبنان

بعد ارتفاعه أمس.. الدولار يعاود انخفاضه وهذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
19-06-2023 | 02:47
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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