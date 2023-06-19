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لبنان

جرافات اسرائيلية تتحرك بالقرب من السياج الشائك... اليكم ما يحصل

Lebanon 24
19-06-2023 | 02:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ جرافات العدو الاسرائيلي صباح اليوم اعمال حفر بالقرب من السياج الشائك، مقابل بلدة راميا في منطقة بنت جبيل، ما ادى الى استنفار في صوف الجيش وقوات اليونيفيل بهدف مراقبة ما يجري.
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