Advertisement

لبنان

الحريري يتلقّى "مغازلة".. من قام بذلك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-06-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1078962-638227659669945236.jpg
Doc-P-1078962-638227659669945236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سعت أوساط حزب مسيحي مؤخراً وبعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضي، إلى إسداء رسائلَ إيجابية باتجاه الرئيس سعد الحريري في محاولةٍ للقول مُجدداً إنّ وجود الأخير هو "ضمانة" للإنتخابات الرئاسية في مجلس النواب، ويجب أن تكون هناك كلمة له على صعيدها. 
Advertisement

وفي السياق، يقولُ متابعون لعمل ذاك الحزب إنّ "ما يفعله الأخير يندرجُ في إطار مساعيه الحثيثة لإعادة نسج خطوط تواصلٍ مع الحريري ومغازلته سياسياً، علماً أن هذا الأمر يبدو صعباً في الوقت الراهن، فالأخيرُ يراقب من بعيد ويهتمّ بشؤون تياره الداخلية ونشاطه ضمن البيئة الإجتماعيّة".

مصادر مقرّبة من أوساط "المستقبل" علّقت بدورها على الإشارات التي تظهر من هنا وهناك بالقول: "القرارُ واضح ومعروف، عملنا السياسي مُعلّق حتى إشعارٍ آخر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-19
04:58 | 2023-06-19
04:42 | 2023-06-19
04:52 | 2023-06-19
04:37 | 2023-06-19
04:31 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website