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لبنان

الشيف أنطوان يعبّر عن حزنه... ماذا قال بعد وفاة الشيف رمزي؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 03:03
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بعد وفاة الشيف رمزي، كتب الشيف أنطوان عبر حسابه على "فيسبوك":
 
"خبر محزن خساره كبيره يا زميلي وصديقي الله يرحمك ويغفر لك ذلاتك ويجعلك في السماء ضيعانك يا معلم الاجيال ويصبر اهلك ومحبيك".
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