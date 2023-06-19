ميقاتي استقبل المدير العام لشركة "توتال لبنان" وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

وعرض مدير "توتال" التحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لانشطة الحفر والتلزيمات ذات الصلة.كما أبدى اهتمام شركة توتال العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.

وإستقبل رئيس الحكومة سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري، في حضور النائب السابق ميشال فرعون، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انطوان شربل.