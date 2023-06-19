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لبنان

ميقاتي استقبل المدير العام لشركة "توتال لبنان" وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

Lebanon 24
19-06-2023 | 03:58
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إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  المدير العام لشركة "توتال لبنان"رومان دو لا مارتينيير قبل ظهر  اليوم في السرايا ، وعرض معه لآخر المستجدات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافي في الرقعة النفطية رقم 9، حيث أنه من المتوقع وصول منصة الحفر TransOcean Barents إلى المياه اللبنانية في أب 2023.
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وعرض مدير "توتال" التحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لانشطة الحفر  والتلزيمات ذات الصلة. 
كما أبدى اهتمام شركة توتال العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.
 

سفير النمسا
وإستقبل رئيس الحكومة سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري، في حضور النائب السابق ميشال فرعون، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين. 

الجامعة اللبنانية 
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انطوان شربل.
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