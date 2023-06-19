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لبنان
كلامٌ مباشر من بري.. ماذا قال للنواب في مُستهل الجلسة التشريعية؟
Lebanon 24
19-06-2023
|
04:15
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة التشريعية المنعقدة الآن في مجلس النواب: "هناك أطراف ترى أنه لا يجب للحكومة أن تجتمع ولا على المجلس النيابي الإنعقاد والتشريع.. وعليه إذا أردنا السير بما يريده هؤلاء عندها لن نعمل أبداً"
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