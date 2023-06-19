في بريتال... الجيش ينفذ عددا من المداهمات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من مخابرات الجيش بمداهمة منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال، حيث تمكنت من توقيف 3 اشخاص يشتبه في تشكيلهم عصابة مخصصة لسرقة السيارات.

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