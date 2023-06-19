بالتفاصيل.. هذه البنود المقترحة لجدول أعمال جلسة الحكومة المُقبلة

بناء على طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أعضاء الحكومة المشروع المقترح لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المُقبلة.

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