بشأن رواتب الموظفين.. هذه تفاصيل وأبرز مقررات الجلسة التشريعية

عقدَ مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة تشريعيّة برئاسة رئيس البرلمان نبيه برّي، وأقرّ خلالها البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النَّقل.

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كذلك، أقرَّ المجلس النيابي إقتراح القانون الذي يرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من إستكمال العام الجاري.

وفي مُستهل الجلسة، خاطب بري النواب بالقول: "هناك أطراف ترى أنه لا يجب للحكومة أن تجتمع ولا على المجلس النيابي الإنعقاد والتشريع.. وعليه إذا أردنا السير بما يريده هؤلاء عندها لن نعمل أبداً".

بدوره، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الجلسة أنّ "موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها"، وقال: "إنّ وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها".



وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي: "إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره".